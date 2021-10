Spalletti rivuole un Napoli big: «A Firenze dovremo dare tutto»

La prima sconfitta dell’anno è arrivata - giovedì scorso contro lo Spartak Mosca in Europa League - e per la prima volta in questa stagione il Napoli di Luciano Spalletti dovrà rispondere al passaggio a vuoto del match contro i russi. «In una partita non si deve dare nulla di scontato: contro lo Spartak è stato evidente, avevamo il dominio della gara e dopo un episodio non era più così. In fondo alla stagione ci arriva chi ha saputo gestire meglio questi episodi» - le prime parole del toscano in conferenza - «Premio allenatore? Bisognerà portarlo alla squadra, è da condividere con tutti quelli che lavorano dietro le quinte».

«Dopo ogni partita si fanno delle analisi sulla partita precedente e su quella che giocherai. Abbiamo sempre poco tempo per lavorarci visti i tanti impegni, ma la squadra ha una sua identità e tutti viene facilitato» - ha continuato Spalletti, atteso dal super match di domani al Franchi contro la Fiorentina di Italiano - «La Fiorentina è una grande squadra, per me era sorprendente quando aveva difficoltà e non oggi che va bene. È allenata bene, Italiano ha dimostrato di saperci stare subito al meglio, servirà tutta la nostra qualità. Ho una squadra che ha fatto bene anche negli anni precedenti, magari a volte senza continuità ma il Napoli è una big. La Fiorentina doveva essere brava a imparare e Italiano ci è riuscito in poco tempo».

Le belle notizie arrivano da Ghoulam: «Faouzi sarà convocato, se lo porto con noi vuol dire che sta bene. Anche Mertens è a disposizione, volevo farlo giocare contro lo Spartak ma i nostri piani sono saltati» - ha confessato Spalletti - «Coppa d’Africa? De Laurentiis sta combattendo da tempo con questo discorso delle nazionali e io sono dalla sua parte. Non è l’unica insidia che avremo in questa stagione, ma siamo convinti di poter avere comunque una squadra attrezzata per combattere con tutti. Non so se abbiamo pensato alla Fiorentina mentre eravamo in campo con lo Spartak. È un errore perché la Fiorentina resterebbe squadra forte in ogni caso. Adesso tutti pensano ad un incantesimo rotto, ma non si tratta di questo: si tratta di essere una squadra forte o meno».