Spalletti tira le orecchie al Napoli: «Ronaldo? Sono tutti sul mercato»

«Bisognava liberare con la qualità qualcuno, invece siamo stati poco bravi a farlo» dice Luciano Spalletti dopo lo 0-0 senza troppe occasioni con la Fiorentina. «Osimhen non è riuscito a difendere la palla. E da dietro poche scelte per trovare il passaggino morbido che mettesse in condizione più semplice quelli davanti. Kvara ha giocato meno bene, è intestardito nel portare palla e ha subito un po' di fisicità in alcuni momenti. Ma quella palla per Lozano...»

Inutile pensare a Cristiano Ronaldo. «Non ho tempo per pensare ad altre cose perché si gioca spesso, ci si allena tutti i giorni, ho una squadra da far carburare. Il Napoli pensa a qualsiasi situazione che riguarda i nostri calciatori. Da quando sono arrivato sono tutti sul mercato sempre, si è sempre detto così».