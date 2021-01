Il suo nome è già conosciuto dai tifosi del Napoli, anche perché gli azzurri li ha affrontati più volte negli ultimi anni. Junior Firpo è un ritorno di fiamma soprattutto per i dirigenti azzurri che, come riportato da Sky Sport, nelle ultime ore hanno nuovamente sondato il terreno con il Barcellona per capire quali siano i margini di una trattativa che regalerebbe al club azzurro il terzino sinistro.

24 anni da poco compiuti, Firpo sembra essere un incompiuto al Camp Nou. Lo scorso anno era atteso al salto di qualità ma non ha convinto i tifosi, quest'anno trova pochissimo spazio con Koeman - solo 147 minuti in campionato fin qui - e può quindi cambiare aria. Il Napoli difficilmente riuscirà a cedere Faouzi Ghoulam in questa sessione di mercato, ma può lasciar andare Malcuit (al Parma) e quindi inserire lo spagnolo in rosa, anche solo in prestito fino alla prossima estate.

