Flemming, ecco la qualità low cost: chi è l'olandese che piace al Napoli

È cresciuto calcisticamente nel glorioso vivaio dell'Ajax, ma Zian Flemming la sua "Fortuna" l'ha trovata qualche chilometro più in là di Amsterdam. Sittard è diventata ormai casa sua e con la maglia della squadra olandese si è fatto notare negli ultimi mesi per prestazioni sempre in crescendo, così il nome di Fleming ha cominciato a circolare fino ad arrivare sul taccuino del Napoli, interessato al centrocampista olandese che è nato ad Amsterdam nel 1998.

Nasce attaccante nelle giovanili dei lancieri, poi arretra la sua posizione proprio mentre si trasferisce prima a Zwolle e poi a Nimega per avere più spazio. Un anno fa il trasferimento al Fortuna Sittard dove trova titolarità e continuità. E anche i gol: 12 nell'ultima stagione di Eredivisie (15 in totale nella sua annata). Centrocampista con spiccate qualità offensive, ha dimostrato di essere un'ottima pedina a ridosso dell'area di rigore, ma la sua duttilità lo portano a potersi adattare con naturalezza anche qualche metro più indietro. Il valore si aggira intorno ai 2 milioni di euro - cifra di mercato perfetta per il club di De Laurentiis - ma il contratto in scadenza nel 2024 potrebbe far lievitare la sua valutazione.