La partita con la Juventus è alle spalle. Ma non la paura per un eventuale contagio che Insigne, Meret e Di Lorenzo si porteranno indietro ancora per qualche giorno. Oggi, quindi, altro tampone extra per gli azzurri che erano nella spedizione Italia: i tempi di incubazione del Covid-19 sono di almeno sette giorni quindi c'è bisogno ancora di pazientare. Poi anche il membro dello staff sanitario del Napoli che è risultato positivo era stato a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati