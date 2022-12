Folorunsho in Nazionale: Mancini chiama il centrocampista di proprietà del Napoli

È arrivato a Napoli nel 2019 ma con l'azzurro non ha mai esordito. Michael Folorunsho però oggi ha conosciuto un altro azzurro, quello della nazionale: il centrocampista del Bari - ma di proprietà del club di Aurelio De Laurentiis - è stato inserito dal ct Roberto Mancini tra i convocati dello stage che la nazionale farà la prossima settimana a Coverciano, un'occasione per avvicinare all'azzurro alcuni profili interessanti in giro tra Serie A, B e estero.

Tra questi anche Folorunsho, nigeriano di famiglia ma nato a Roma nel 1998 e in grande spolvero quest'anno in Serie B: con il Bari già 16 presenze e 5 gol in campionato. Il Napoli lo aveva prelevato dal Francavilla nel 2019 per un milione di euro, negli anni si è visto solo in ritiro e ha sempre giocato in prestito lontano dall'azzurro tra Reggina, Pordenone e Bari. Il contratto con gli azzurri scadrà nel 2024.