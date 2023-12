Fonseca, il figlio napoletano di Daniel convocato nella nazionale uruguaiana

Matias Fonseca, 22 anni, è il primo napoletano convocato dalla nazionale uruguaiana. Non un calciatore del Napoli, come Matias Olivera, il terzino della squadra di Walter Mazzarri. Ma proprio un napoletano, figlio di Daniel, il bomber degli anni '90, e di Lisa Adamo.

Matias, attaccante cresciuto nelle giovani dell'Inter, aveva giocato nell'Italia Under 15 ma dopo essersi trasferito in Uruguay (gioca a Montevideo con i Wanderers) è entrato nel mirino del ct Marcelo Bielsa, che lo ha inserito nella lista dei convocati per la nazionale che in un concentramento in Venezuela dal 20 gennaio all'11 febbraio sfiderà Argentina, Cile, Paraguay e Perù per conquistare un posto ai Giochi di Parigi.

Il figlio più grande di Daniel e Lisa, Nicolas, 25 anni, anch'egli nato a Napoli, è intanto passato al River Plate, uno dei più prestigiosi club argentini.