Il cuore di Napoli batte forte fino a Cuba. Fino a L'Avana. Lì dove duecento giovanissimi calciatori si allenano sotto la stella di Diego Armando Maradona, con la benedizione del Forza Napoli Club Habana nato pochi anni fa nella capitale. Una iniziativa sociale di sport e cooperazione che era stata messa a rischio da problemi strutturali del luogo, subito risolti grazie all'aiuto dei napoletani nel nome di Diego.

A Regla, quartiere alla periferia della città che ricorda molto da vicino la realtà di Villa Fiorito o di molte altre periferie del centro e Sudamerica, c'è un cuore pulsante tutto azzurro: Domenico Luongo - italiano spostatosi a Cuba ormai da diversi anni con la famiglia - allena lì le squadre della scuola calcio La Mano de Dios, una vera e propria associazione sportiva che dà la possibilità a circa duecento bambini e giovani del posto di scoprire il calcio, negli ultimi anni sempre più presente sull'Isola: le nuova generazioni di cubani, infatti, grazie all'azzurro scoprono l'amore per il pallone e anche quello per Maradona. Il Forza Napoli Club Habana sin dal 2016 porta avanti la passione per l'ex campione argentino e per i colori azzurri a Cuba, fornendo anche organizzazione sportiva ai presenti. Ma il problema era dietro l'angolo: sul finire dello scorso anno, infatti, il campo utilizzato dalle squadre per il rituale allenamento era stato oggetto di un provvedimento di chiusura perché privo di una rete di recinzione e delle specifiche necessarie per proteggere gli atleti impegnati e la zona circostante. Una chiusura che metteva a rischio anni di lavoro e anche la passione di uno dei Club Napoli sparsi nel mondo.

Ci ha messo poco a farsi sentire il cuore della città. E lo ha fatto attraverso Alessandro Senatore, avvocato napoletano - tifoso della squadra di Luciano Spalletti, con Maradona nel cuore - e numero uno dell'Istituto di Cooperazione Italia-Cuba, che da anni si occupa dei progetti per l'Isola e delle comunicazioni con il nostro Paese. «Ho chiamato a raccolta alcuni imprenditori napoletani e in poco tempo siamo riusciti a raccogliere quanto necessario» racconta Senatore, da anni in contatto con Luongo e con i presenti a L'Avana per non interrompere mai il ponte tra i due Paesi. Sin dal primo momento, infatti, l'Istituto si è occupato di tutti gli aiuti, fornendo anche ai giovani atleti cubani scarpe, divise, materiali e attrezzature sportive che potessero servire in campo. Con l'azzurro a fare da padrone chiaramente: «È sempre emozionante sentir cantare ai bambini cubani i cori d'amore per Maradona o per il Napoli». Una vera e propria fede, che va al di là dei confini territoriali, che sfonda le recinzioni del tifo e approda nello sport puro, quello dei campetti di periferia che lo stesso Diego non ha mai dimenticato.

L'iniziativa promossa L'Avana chiama, Napoli risponde ha così permesso nelle scorse settimane la risoluzione del problema e il ritorno in campo di tanti giovani futuri calciatori, consentendo al progetto la prosecuzione. Il campetto di Regla, dove le squadre del Forza Napoli club Habana potranno continuare ad allenarsi, è stato inaugurato dal presidente dell'AssoAllenatori Renzo Ulivieri e intitolato a Enzo Bearzot, c.t. campione del mondo 1982, in una cerimonia d'inaugurazione con l'allenatore Luongo e l'ambasciatore italiano a Cuba Roberto Vellano.