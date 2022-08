Sono ore intense per Giovanni Simeone, pronto a diventare nuovo attaccante del Napoli ma ancora non ufficialmente passato agli azzurri. Il calciatore è arrivato in città sabato e nelle ultime ore è stato raggiunto anche dalla moglie Giulia, incontrata proprio in Italia, che vivrà con lui a Napoli l'avventura in azzurro e che ha già condiviso sui social la prima foto del panorama azzurro.