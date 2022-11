Ndombelé sogna il Mondiale: è in pole per sostituire Pogba

Sogno Qatar, un obiettivo insperato fino a pochi mesi fa ma che ora per Tanguy Ndombelé può essere una realtà. Secondo quanto riportato da L'Equipe, infatti, il ct francese Didier Deschamps sta pensando proprio al centrocampista del Napoli per la lista dei convocati Bleus al prossimo Mondiale, vista anche l'assenza ormai confermata dello juventino Paul Pogba.

Il buon inizio di stagione in maglia Napoli ha rilanciato la candidatura di Ndombelé: con la guida di Luciano Spalletti ha già collezionato 15 presenze e un gol (in Champions League), numeri che hanno acceso nuovamente i riflettori della nazionale su di lui. Ndombelé ha già vestito per sette volte la maglia della nazionale maggiore: il suo esordio è arrivato nel 2018, l'ultima volta in campo, invece, a marzo del 2021 contro il Kazakistan per le qualificazioni Mondiali.