Francia-Polonia, Zielinski a caccia dell'impresa: «Possiamo battere Mbappé & co.»

«L’atmosfera è giusta, possiamo giocarcela». Piotr Zielinski suona la carica, il centrocampista del Napoli incontrerà la Francia agli ottavi del Mondiale con la sua Polonia «Ci crediamo, possiamo batterli e andare ai quarti. Daremo tutto. Loro sono i campioni in carica ma anche noi siamo una buona squadra».

«Possiamo fare bene, dobbiamo solo dimostrare le nostre qualità» ha detto Zielinski in conferenza oggi. «A Napoli ho trovato la mia posizione migliore in campo. Ma qui in nazionale posso fare anche altro, giocherò dove mi vorrà l’allenatore».