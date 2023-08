Frosinone-Napoli 1-3: allo Stirpe gli azzurri ricominciano da tre

Il campionato di serie A comincia con il marchio del Napoli, il doppio sigillo di Osimhen ed una cartolina dei campioni d'Italia che arriva direttamente da Frosinone.

La squadra di Garcia rimonta l'iniziale svantaggio di Harroui (su rigore) e mette in buca i primi tre punti della stagione, calando un tris in terra ciociara. Un gol di Politano ed una doppietta di Osimhen decidono il match al Benito Stirpe. I campioni d'Italia prima fanno sfogare la matricola gialloblù e poi battono cassa.

Una buona mezzora dei padroni di casa è troppo poco per fronteggiare la corazzata azzurra. Il Napoli è ancora in rodaggio, intendiamoci, ma l'importante era partire con il piede giusto in campionato. Il Frosinone prova a recitare il ruolo della matricola terribile e in avvio, mette anche in difficoltà il Napoli. Garcia schiera a sorpresa Cajuste a centrocampo (Anguissa non era al top ed entrerà solo nella ripresa), mentre Raspadori prende il posto dell'infortunato Kvaratskhelia. Per il resto è formazione tipo. Pronti via e i ciociari, al secondo angolo, trovano il penalty: Cajuste prova a sparecchiare ma lo fa in maniera scomposta su Baez e per l'arbitro è rigore. Dal dischetto Harroui (7') spiazza Meret e porta in vantaggio i ciociari.

In campo, gli azzurri predicano calma e dopo l'iniziale sfogo del Frosinone mettono le cose in chiaro. Al primo tiro in porta (24') i campioni d'Italia pareggiano i conti.

Ripartenza fulminante degli azzurri sull'asse Rrahmani, Raspadori, Zielinski con la conclusione del polacco murata dalla difesa e Politano che, sulla seconda palla, di sinistro dal limite buca le mani di Turati. La reazione della truppa di Di Francesco è tutta in un tiro al volo di Baez che gonfia solo l'esterno della rete. Prima dell'intervallo, il Napoli passa in vantaggio con Raspadori, ma l'arbitro annulla per fuori gioco.

L'appuntamento con il vantaggio è soltanto rimandato. E trova il suo inteprete migliore: al 42' scocca l'ora di Osimhen. Il bomber raccoglie un servizio assistenza di Di Lorenzo (il capitano è stato tra i migliori) e porta in vantaggio gli azzurri con un destro d'incontro.

Nella ripresa i ritmi calano vistosamente: il canto del cigno del Frosinone si stampa sul palo colpito da Baez direttamente su punizione (12'). Poi viene fuori la differenza di tasso tecnico delle due squadre. E sale in cattedra il re dei bomber: Osimhen – ancora lui, ancora su splendido assist di Di Lorenzo – innesca la doppietta e chiude i conti. Gol, match partita. Il Napoli riparte da dove aveva finito.