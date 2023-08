Frosinone-Napoli, fatta per Cheddira: disponibile da domani

Prima in campo, poi in ufficio. Frosinone e Napoli protagonisti anche sul mercato con l'affare che riguarda Walid Cheddira: «Lo aspettiamo, dovrebbe arrivare oggi, è tutto fatto, bisogna dare solo l'ufficialità» le parole di Guido Angelozzi, direttore sportivo dei laziali prima del match contro la squadra di Rudi Garcia, esordio in campionato.

L'attaccante marocchino del Bari sarà acquistato proprio dal Napoli a titolo definitivo, poi girato in prestito al Frosinone per la stagione in corso, a disposizione dalla prossima gara. «Ci mancano 4-5 giocatori per completare la rosa, poi magari ne arriverà qualcuno in più. Mancano due difensori centrale, un centrocampista, due esterni ed un attaccante» le parole del ds a Dazn.