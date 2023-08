Frosinone, le scelte di Di Francesco: la matricola sogna di fare lo sgambetto ai campioni

Esordio ed esodo in casa della matricola ciociara per il Napoli. Si alza il sipario sul campionato di serie A ed il calendario ha riservato per l'esordio della massima serie il match tra i campioni d'Italia e la neo promossa Frosinone. Sabato pomeriggio nella bomboniera del Benito Stirpe (stadio verso il sold out con 17mila spettatori sugli spalti) sarà uno scontro tra la detentrice del tricolore e la vincitrice dello scorso campionato cadetto. Sulla carta, un impegno più che abbordabile per la truppa azzurra, scortata in terra ciociara da oltre mille supporter.

I canarini non lo dicono, ma sotto sotto non hanno intenzione di recitare il ruolo di vittima sacrificale. La squadra affidata ad Eusebio Di Francesco (che ha preso il posto di Fabio Grosso) si è mossa con oculatezza sul mercato e conta di piazzare qualche altro colpo ad effetto prima della chiusura delle liste. Basti pensare che ad horas il diesse Angelozzi è nella sede dell'Inter per trattare il passaggio di Giovanni Fabbian in gialloazzurro.

Al tempo.

In ogni caso, il Frosinone proverà a far leva sull'entusiasmo e sulla spinta del pubblico di casa per cercare di tenere testa alla corazzata azzurra. Di Francesco si affiderà come di consueto al suo solito canovaccio. I ciociari scenderanno in campo con il tridente, schierandosi – almeno di posizione – a specchio rispetto alla truppa di Garcia. In difesa scelte praticamente obbligate in casa frusinate con Oyono, Monterisi, Romagnoli e Marchizza davanti a Turati. Il centrocampo dei padroni di casa è un po' il fiore all'occhiello della rosa: Gelli (in vantaggio su Brescianini) e Mazzitelli saranno i dioscuri di Harroui in cabina di regia. Il tridente offensivo, invece, sarà composto da Baez, Borrelli (preferito a Cuni) e Caso. Nella cittadina frusinate si respira l'aria del grande esordio contro i campioni d'Italia del Napoli. Nessuno lo dice apertamente, provando quasi a dare per scontato l'esito del match, ma sotto sotto in tanti cullano il sogno di vestire i panni della matricola terribile.