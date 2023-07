Frosinone-Napoli di sabato, anticipi e posticipi degli azzurri

In anticipo con il Frosinone - per aprire la stagione - ma anche con la Lazio per il big match del terzo turno.

La Lega Serie A ha pubblicato oggi anticipi e posticipi per i primi quattro turni che vedranno protagonista il Napoli di Rudi Garcia.

Il calendario

Frosinone-Napoli: sabato 19 agosto, 18.30

Napoli-Sassuolo: domenica 27 agosto, 20.45

Napoli-Lazio: sabato 2 settembre, 20.45

Genoa-Napoli: sabato 16 settembre, 20.45