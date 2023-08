Frosinone-Napoli è anche mercato: «Aspettiamo gli azzurri per Cheddira»

Il futuro di Walid Cheddira sempre più vicino alla Serie A. L'attaccante del Bari può trasferirsi nel Napoli, altro club di famiglia per i De Laurentiis, per poi andare in prestito altrove. Ad attenderlo c'è la neo promossa Frosinone, che affronterà proprio gli azzurri sabato nell'esordio della nuova stagione.

«Ne stiamo parlando in queste ore, aspettiamo il Napoli. Poi speriamo di portrarlo qui da noi, ci puntiamo. Vediamo se ci sono le condizioni giuste per l'affare» le parole del direttore sportivo del Frosinone Guido Angelozzi. Altro obiettivo per l'attacco potrebbe essere Kaio Jorge «Ci piace molto, ma non dipende solo da noi ovviamente, in questo caso c'è la Juve proprietaria del cartellino» ha detto a Radio Sportiva.