Frosinone-Napoli, si riparte: da lunedi i biglietti per il settore ospiti

Ritorna il campionato: il 19 agosto il Napoli campione d'Italia riparte dalla trasferta in casa di una neo promossa. Come informato dal club azzurro, i biglietti per il match contro il Frosinone, in programma in anticipo di sabato alle ore 18:30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, saranno in vendita per tutti i tifosi azzurri con diverse modalità.

Una prima fase destinata agli abbonati: dalle ore 11:00 di lunedì 14 agosto 2023 alle ore 23:59 di mercoledì 16 agosto 2023, vendita riservata a tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alle gare casalinghe del Napoli per la stagione 2023/24. Poi la vendita sarà aperta a tutti: qualora, al termine della prima fase, vi fosse disponibilità di posti: dalle ore 11:00 di giovedì 17 agosto 2023 alle ore 19:00 di venerdì 18 agosto 2023, vendita riservata ai possessori di fidelity card del Napoli, anche se non sottoscrittori di uno abbonamento. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti. Il prezzo del tagliando per il settore ospiti è di 40 euro.