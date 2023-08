I TOP

7.5

Osimhen

Irascibile, irritabile per ogni cosa. Ma è sempre lui a far gol: di prima e di velocità. Monterisi e Romagnoli possono solo fargli il solletico: è devastante, un’arma letale.

I TOP

7.5

Di Lorenzo

Assist di forza e di potenza e un altro delicatissimo. Per Osi. Provate ad abbatterlo. Quando il Napoli palleggia, ovvero sempre, lui diventa l’attaccante aggiunto.

IL FLOP

4.5

Cajuste

Fa guai su guai, peggio di Bertoldo. Un disastro, con attenuanti. È di un’ingenuità imbarazzante quando scalcia Baez mentre rinvia il pallone: Harroui gli scappa spesso.

ARBITRO

5

Marcenaro



La palla cambia direzione, evidente che lo svedese la tocca me l’irruenza di Cajuste c’è ed è un rigore che non fa gridare allo scandalo. Colpisce, però, che in ogni caso l’arbitro vede, valuta l’intensità del contatto e poi tira dritto, con il dietrofront che arriva (l’impressione) dall’auricolare. Poi il Var conferma. Male. Annulla il gol di Raspadori su fuorigioco di Cajuste che gli chiama il Var. Giusti i gialli a Lobotka e Cajuste. Manca un rigore al Napoli per il fallo su Zielinski. Ma il Var non rimedia.