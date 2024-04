Si svuota l'infermeria in casa Napoli. Fatta eccezione che per il solo Olivera (infortunato) e Ngonge (squalificato), Francesco Calzona avrà soltanto il piacevole imbarazzo della scelta domenica nel lunch match con il Frosinone al Maradona. Il tecnico ha recuperato in un sol colpo tre pedine del suo scacchiere. Politano, Juan Jesus e Lindstrom hanno smaltito i rispettivi acciacchi e tornano disponibili.

Un paio titolari o presunti tali, l'altro – Lindstrom – un'alternativa importante considerando anche l'assenza di Ngonge appiedato per un turno dal giudice sportivo. Il rientro di Politano fa tirare un sospiro di sollievo al tecnico del Napoli che potrà schierare il tridente di ruolo (Politano-Osimhen-Kvaratskhelia)contro i ciociari. Lo spartito tattico sarà lo stesso ed anche la formazione non si discosterà molto da quella scesa in campo domenica scorsa a Monza che ha rifilato un poker in rimonta alla formazione di Palladino. Ancora una volta, però, sarà la difesa il reparto maggiormente interessato a qualche cambiamento.

Un po' per esigenza ed un po' per scelta tecnica sarà un pacchetto arretrato nuovo a metà. A sinistra Mario Rui prende il posto di Olivera (infortunato) mentre Juan Jesus è a rischio conferma. Al centrale brasiliano potrebbe essere preferito Ostigard.

Calzona ci sta pensando e per la verità lo aveva fatto fino all'ultimo anche domenica scorsa al Brianteo salvo poi concedere una nuova chance all'ex Inter. Domenica, il norvegese potrebbe mettere la freccia e tornare titolare. Si vedrà. Al suo fianco agirà Rrahmani con capitan Di Lorenzo a presidiare la fascia destra. A centrocampo tutto inalterato con Anguissa e Zielinski a fare da dioscuri di Lobotka in cabina di regia.