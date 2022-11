Kvaratskhelia, dopo il furto d'auto il web si scatena tra meme e post

Un caso risolto in tempo record quello della macchina rubata al top player georgiano Khvicha Kvaratskhelia: questa notte, infatti, dei ladri si sarebbero intrufolati in casa dell'attaccante del Napoli, rubando la sua Mini. L'auto è stata ritrovata a Trentola Ducenta, nel casertano.

Un “furto lampo” che ha scatenato l'ilarità di molti tifosi che hanno commentato l'accaduto con diversi post su Facebook.

C'è chi ironizza sui “poveri ladri” che volevano solo fare un piacere al campione: «Rubata l'auto a Kvaratskhelia. Appena saputo che era sua l'auto è stata riconsegnata con revisione, tagliando e pieno benzina: troppo gentili questi napoletani».

Altri vedono l'evento come un rito di passaggio per dare il reale benvenuto al calciatore: hashtag #Battezzato.

Si esprime con un gioco di parole anche il comico e umorista Ciro Giustiniani: per fortuna la macchina è stata restituita senza "kvaravallo di ritorno".

Alcuni tifosi vedono il gesto del furto come un segno d'affetto verso il nuovo eroe di Napoli. La pagina Unfair play, infatti, scrive: Napoli, rubata l'auto di Kvaratskhelia. Per essere sicuri che non se ne vada.

Una frecciatina ai grandi del Napoli che hanno lasciato (o dovuto lasciare) la squadra, come Higuain, Mertens o Insigne, che per alcuni è il reale autore del furto.

Infine, c'è chi fa leva sulla storica rivalità con la Juventus.