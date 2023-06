Garcia sa tutto, come Spalletti due anni fa. Sa che Kim andrà via e che se arriva l'offertona va via pure Osimehn. E che ballano due interrogativi: Lozano e Zielinski. E non ha mosso appunti. Il Napoli vuole rendere omaggio al tecnico francese accelerando le pratiche del primo colpo: vuole mettere sul piatto 30 milioni di euro per Gabri Veiga, pilastro del centrocampo del Celta Vigo e una delle speranze della nuova generazione della Spagna.

Il Golden Boy della Galizia è stato una delle rivelazioni della Liga e su di lui c'è già mezza Europa. Ma il club azzurro, come con il Betis per Fabian, si è mosso con un certo anticipo e dunque, può godere di un certo appeal proprio nei confronti del 21enne. Ha talento, duttilità, viene considerato come un eclettico centrocampista, perfetto erede di Zielinski: potrebbe arrivare questa estate nell'ottica dell'addio del polacco (o quest'anno o il prossimo).

Perché Zielinski rischia di andare a scadenza, proprio come Mertens e Insigne nel 2022. A meno che non accetti di limare il suo ingaggio (ora attorno ai 4 milioni di euro) e di spalmarlo nelle stagioni successive. In ogni caso, Veiga è stato seguito per tutto l'inverno da Micheli e Mantovani, collaboratori del ds Giuntoli, e sul tavolo dell'ad Chiavelli - che di fatto in queste settimane ricopre la parte di direttore sportivo - c'è proprio l'ingaggio di Gabri Veiga. Con il suo agente ci sono stati già una serie di colloqui telefonici e persino una bozza di accordo sullo stipendio (5 anni a circa 1,9 milioni all'anno). Ma il Celta Vigo vuole che venga versata per intera la clausola (40 milioni di euro) quindi la prima offerta di De Laurentiis viene considerata non congrua. Con Fabian, dopo qualche settimana di trattativa, il Napoli decise di versare tutta la clausola da 30 milioni di euro.

Gabri Veiga, dunque, è nel mirino. Garcia lascerà carta bianca sul mercato. Sa che Kim lascerà a luglio la squadra azzurra (destinazione Manchester United con cui è da tempo in parole) ha individuato potenziali sostituti: quello più alla portata è David Hancko del Feyenoord, nazionale slovacco e centrale di cui una vecchia conoscenza del Napoli, l'attuale ct della Slovacchia Ciccio Calzona, ne ha esaltato le doti e le caratteristiche. Il Napoli ha iniziato la trattativa mettendo sul tavolo 12 milioni di euro, ma è giusto lo spunto per iniziare a parlare. In serie A, Lucumì del Bologna è altro nome accostato al club azzurro ma la società emiliana ha sparato un prezzo altissimo: 20 milioni. Non c'è stallo, De Laurentiis continua a divertirsi sondando talenti: rinvia, però, l'appuntamento chiave con Roberto Calenda, il manager di Osimhen che spinge per avere un appuntamento. È evidente che ci siano le prime proposte (Chelsea e Psg si sono mosse) e che vorrebbe spingere perché il patron azzurro ridimensioni la valutazione della stella nigeriana.

In questa ottica, De Laurentiis ha una serie di alternative già pronte: ovvio, punterà sia su Raspadori che su Simeone (ieri il riscatto ufficiale, ma De Laurentiis era da Natale che aveva garantito al Cholito che sarebbe rimasto, anche perché l'argentino è stato un paio di volte persino a cena a casa del presidente a Roma). Lì in avanti potrebbe arrivare, dal solito Lille, Jonathan David. Ma senza perdere di vista la pista "serie A" che portano a Beto dell'Udinese e a Dia della Salernitana. Grandi manovre. In porta, difficile che venga riscattato Gollini, piace molto Caprile del Bari ma l'idea è lasciarlo giocare titolare ancora e non portarlo a Napoli dove sarebbe ancora riserva di Meret. E a proposito del portiere rivelazione: Pastorello ha chiesto un incontro per il rinnovo. De Laurentiis lo ha invitato a Dimaro per discuterne. Durante il ritiro in Trentino sarà anche l'occasione per fare il punto con Mario Giuffredi per il contratto a vita che sogna Di Lorenzo.