Dalla Galizia, ai Paesi Baschi con biglietto di sola andata per Napoli. È il giorno di Gabri Veiga. Il giovane e promettente centrocampista galiziano del Celta Vigo (21 anni, perno dell'U-21 iberica) vivrà una giornata particolare, prima di trasferirsi armi e bagagli all'ombra del Vesuvio. Per lui è pronto un contratto quinquennale con i campioni d'Italia in carica.

L'intesa con il calciatore, a dire il vero, era stata raggiunta già da tempo (circa due milioni a stagione fino al 2028). Da ieri invece, sono stati fatti passi avanti decisivi con il Celta che chiedeva il rispetto di una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Il Napoli non pagherà quella cifra, ma riconoscerà agli spagnoli circa 36 milioni di euro tra cui varie opzioni (leggasi bonus) come conguaglio economico. L'accordo per il suo trasferimento a Napoli è stato finalmente raggiunto ed ora manca soltanto il crisma dell'ufficialità (ed anche di qualche dettaglio ancora da limare). Ma sul suo arrivo al Napoli non ci sono dubbi. A tal punto che il giocatore è atteso a breve in Italia per le visite mediche prima di mettere la fatidica firma sul contratto che lo legherà al Napoli di De Laurentiis.



Di questi tempi però, con il mercato ancora aperto ed i principali campionati europei che hanno preso o stanno prendendo il via, capita anche di trovarti in un club pronto a scendere in campo quando sai invece di avere già le valigie pronte. È proprio il caso di Veiga che oggi pomeriggio Rafa Benitez (vecchia conoscenza dei tifosi azzurri) ha deciso comunque di convocare per la gara in trasferta contro la Real Sociedad nei Paesi Baschi. E così sarà, salvo clamorosi sprint in mattinata. A confermarlo è stato lo stesso Benitez ieri pomeriggio durante la conferenza stampa di presentazione del match. «Finché Gabri (Veiga ndR) è un nostro tesserato lo considero un giocatore in più - ha detto - Devo parlargli per scoprire il suo stato d'animo. Non posso nascondere che ci sia movimento intorno a lui. Ad oggi però (ieri ndR) è un giocatore in più, che si allena col gruppo e a cui devo parlare. Lo convocherò se non ci saranno novità». Detto, fatto. Ieri Benitez ha convocato Veiga, ma anche parlato del suo potenziale approdo in azzurro.

«Veiga al Napoli? Lo vedo bene ovunque per le potenzialità e le qualità che ha». Ed effettivamente «Rafone» ci ha visto lungo e conosce bene il potenziale tecnico di Veiga. Parliamo infatti di un rinforzo di prospettiva e di spessore per il centrocampo di Rudi Garcia. Parliamo di un jolly della mediana che può adattarsi in più ruoli e che ha un particolare senso degli inserimenti sotto porta ed altrettanto fiuto del gol: per lui, nella passata stagione, quattro assist e qualcosa come undici reti: l'ultimo uno-due, tra l'altro, ha steso il Barcellona di Xavi. Non solo. Veiga sembra avere una particolare predilezione per le doppiette tanto da farci l'abitudine l'anno scorso. Aveva fatto lo stesso al Real Betis ed al Real Valladolid. In entrambe le circostanze senza badare al piede con cui calciare. Il gioiellino galiziano, infatti, usa (e segna) indistintamente sia di destro, sia di sinistro. Un rinforzo importantissimo, insomma, che va ad impreziosire il centrocampo di fosforo e sostanza dei campioni d'Italia in carica. Una preziosa risorsa per la zona nevralgica di Garcia, impiegabile anche e sopratutto come trequartista. L'arrivo di Veiga va a completare il reparto e consentirà anche al tecnico transalpino di avere anche più soluzioni tattiche e varianti di modulo. Sia dall'inizio, sia a partita in corso.

C'è attesa, invece, per quanto riguarda le posizioni di Zielinski e Lozano. Entrambi hanno il contratto a scadenza a giugno, ma le rispettive posizioni sono diverse. Il polacco ha rifiutato l'offerta faraonica degli emirati Arabi e dovrà ridiscutere - ed accettare - il triennale (al ribasso) da quasi 2,5 milioni l'anno che offre Adl. Più difficile che lo faccia anche Lozano, il cui futuro sembra sempre più lontano da Napoli. Magari a gennaio o già nelle ultime battute di mercato.