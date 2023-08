La bandiera a scacchi è sempre vicina, però non più così vicina come qualche ora fa. Si entra infatti nella settimana che avrebbe dovuto vedere finalmente le firme sul contratto di Veiga al Napoli, ma è caduta la certezza sulla data. Anzi, visto che oggi è il giorno del Centenario al Celta Vigo, si fa fatica a immagine che l'operazione possa essere conclusa in queste ore. Andiamo con ordine e ricapitoliamo: gli accordi in esclusiva erano stati fissati nella tarda serata di venerdì attraverso due call in cui hanno preso parte tutte le parti in causa.

Tra traduzioni e le clausole tanto care a De Laurentiis, il contratto è stato inoltrato solo lunedì in tarda mattinata e quelli del Celta Vigo si sono sorpresi nel non vedere riconosciuta né la percentuale di rivendita del 10 per cento (per il club azzurro è sempre stata del 5 per cento) né una serie di bonus legati al cammino in Champions. Di più: anche le commissioni per gli agenti non erano state ripartite, a dire dei galiziani, secondo gli accordi del vertice. Così come un premio alla firma che non compare da nessuna parte. Da qui, la frenata. Ma né il Celta né il Napoli hanno mai chiuso la porta all'altro. «Siamo mediamente ottimisti», sussurrano in casa Napoli. «Sono solo incomprensioni». La trattative è troppo avanzata per poter saltare. Poi, chiaro, tutto è possibile quando ci sono in mezzo parenti, intermediari, agenti e così via dicendo. E Veiga? Ieri ha parlato con Benitez che gli ha consigliato di tornare ad allenarsi. Lui era al centro tecnico in attesa del semaforo verde. Inizialmente il giorno buono sembrava per annunciare l'affare era la giornata di ieri, poi si è passati a quella di domani, quindi la sensazione è che il nuovo accordo, pur a portata di mano, rischia di slittare ancora.

Ma su questi «equivoci» De Laurentiis non intende fare molti passi indietro: lui ha il sì del calciatore (5 anni a 2 milioni a stagione) e sa bene che il Celta non fa in tempo a iniziare altre trattative. Dunque, rischia di tenersi il casa il piccolo crac. De Laurentiis, in pratica, non si smuove dalle posizione del suo fortino, chiede che sia il Celta a cambiare atteggiamento. Clausole. Virgole da spostare. Un lavoro tecnico portato avanti dagli studi legali e che praticamente sta impegnando gli avvocati senza sosta. Dalle parti della Filmauro non filtra preoccupazione, lo slittamento è necessario, ma i tempi si dilatano ancora portandosi dietro qualche punto di domanda.

Tutto questo mentre sta per esplodere il caso Lozano: l'editto di De Laurentiis, ovvero la minaccia di metterlo fuori rosa, al momento è rimasto immutato. Cosa farà alla fine del mercato? Al rinnovo ha detto di no, chiede la cessione a prezzi di saldo (12 milioni di euro) e il Napoli non intende fare concessioni. Va trovata velocemente una mediazione che non faccia correre il rischio al Chucky di ritrovarsi fuori rosa. Rischio molto reale. Anche se Garcia punta a una mediazione. E nel caso a prendere il prima possibile Lindstrom anche se l'Eintracht ha frenato in queste ore dopo l'apertura dello scorso week end. Chiaro, vuole solo alzare il prezzo.

In difesa c'è una tentazione chiamata Simakan del Lipsia. Gaetano è stato richiesto anche dal Frosinone ma alla fine difficile che l'Empoli se lo farà scappare. Demme è pronto per l'Hertha Berlino. Zanoli insiste: ma anche il Napoli punta i piedi. Elmas spaventa con i suoi procuratori che chiedono un incontro a Garcia e ai vertici del club, ma non viene considerato in lista di sbarco. E dunque capitolo Osimhen: ha altri due anni di contratto e se non firma, per il Napoli, cambia poco.

Per De Laurentiis è incedibile e il nigeriano se ne faccia una ragione. L'offerta è quella: 12 milioni di ingaggio, clausola da 150 milioni, diritti di immagine ceduti in parte (per i nuovi sponsor), scadenza 2026. De Laurentiis ha alzato un muro con gli arabi del Pif, ha rifiutato l'offerta da 130 milioni, ha spiegato che neppure per il doppio si siede a parlare. Osi è perplesso, il suo mondo spinge perché accetti i 45 milioni netti offerti dall'Al Hilal ma il nigeriano ha spiegato che «il suo capo De Laurentiis» non vuole saperne. Intanto è in arrivo a Napoli Mamuka Jugeli, manager di Kvaratskhelia.

Trattativa per il rinnovo (il georgiano chiede almeno 6 milioni di ingaggio) che sta per entrare in una fase caldissima: tra le questioni, anche l'inserimento della clausola liberatoria che il clan di Kvara non vuole superiore ai 90 milioni di euro. Come per Osimhen, sarà De Laurentiis a discutere della faccenda. Tutto fatto per Zielinski: ieri i legali del polacco hanno anche controfirmato l'offerta del club azzurro. Tre anni a tre milioni di euro. E ciao Arabia Saudita.