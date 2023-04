Gabri Veiga al Napoli? ADL ci pensa ma c'è da battere il Real

Se fosse una corsa di Formula 1, il Gp Gabri Veiga vedrebbe sicuramente il Real Madrid di Carlo Ancelotti in pole position. L'ex allenatore del Napoli non si è mai nascosto, così come non l'ha fatto il club blanco, eppure in queste settimane l'affare per il giovane calciatore spagnolo non è stato chiuso. Ecco perché dalle retrovie gli altri club europei iniziano a sperare e restano vigili sulla sua situazione.

Secondo El Nacional, anche il Barcellona non avrebbe smesso di sperare. Tra le squadre più attente c'è anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che con il Celta Vigo ha un canale di mercato importante e aperto tre anni fa con l'arrivo di Stanislav Lobotka. Il fantasista classe 2002 ha un contratto con il club galiziano fino al 2026, i costi dell'operazione sono alti, ma per gli azzurri quello di Veiga resta un sogno di mercato.