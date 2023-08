Napoli, ecco Gabri Veiga: intesa raggiunta col Celta Vigo, a breve le visite mediche

Verso la fumata bianca. Il Napoli ha raggiunto un'intesa di massima con il Celta Vigo per Gabri Veiga. Il centrocampista galiziano, che da tempo aveva dato il suo placet per il trasferimento in azzurro (pronto un quinquennale con ingaggio da 2 milioni a stagione circa) a breve sarà un importante rinforzo a disposizione di Garcia. Ora pare si sia arrivata anche l’intesa con il sodalizio spagnolo. La clausola di 40 milioni di euro, richiesta dal Celta, sarà parzialmente “pagata” dal Napoli dietro il riconoscimento di circa 36 milioni di euro al club tra cui varie opzioni (leggasi bonus) come conguaglio per avvicinarsi alla richiesta degli spagnoli.

Il centrocampista dell’Under 21 iberica è un jolly che può adattarsi in più ruoli a centrocampo oltre ad avere uno spiccato senso del gol: per lui 11 reti e 4 assist nella passata stagione.

Insomma un rinforzo di spessore, prospettiva, oltre che polivalente nel centrocampo azzurro. A breve, al massimo a giorni, Veiga potrebbe già approdare in città per le visite mediche. Subito dopo la firma sul contratto.