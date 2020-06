LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Lille si prepara a vendere i suoi gioielli. La politica del club francese ha trovato manforte nella nuova crisi post coronavirus ed ecco che due calciatori come Victorfiniscono sul mercato più in fretta di quanto ci si aspettasse.«Ho letto che Osimhen e Gabriel sono in partenza, ma stanno lavorando seriamente e continueranno a farlo, intanto noi lavoriamo anche sui ragazzi che sono qui e che forse li sostituiranno o sui futuri nostri giocatori», ha detto l'allenatore dei francesi Galtier. I due calciatori piacciono molto aldi Giuntoli che proverà a portarli in azzurro.