LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se sapessi cosa accadrà, lo direi molto onestamente, ma non ne ho idea quindi aspetto anche io. Sto ragionando su molte cose». Così il brasiliano Gabriel parla ai microfoni di L'Equipe e analizza il suo futuro: «È bello sapere che tanti parlano di me, è gratificante l’interesse di altri club, vorrei arrivare il più in alto possibile e sono venuto inproprio per quello».La scelta è lontana: «Premier League o? Sono grandi campionati, non ho una preferenza a prescindere. Parlo molto con colleghi e con i miei agenti per capire cosa è meglio per me». E a chi parla dirisponde: «Non so se Gattuso sia un mio fan, onestamente, non ci ho mai parlato. In rete leggo molte cose, ma non so quale sia la verità. Scrivono che sto firmando per quella squadra o che ho parlato con quest’altra ma in realtà il futuro non è ancora deciso. Qualunque sia la scelta, vorrei una squadra che mi permetta di giocare al livello più alto possibile e raggiungere la nazionale. Ilresta il mio obiettivo, il mio sogno, spero di poterci arrivare presto».