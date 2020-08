LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembrerebbe arricchirsi di un ulteriore capitolo la telenovela che riguarda Gabriel , il brasiliano delche piace ae Arsenal. In attesa di quella che dovrebbe essere la sua decisione definitiva - come annunciato dal presidente del Lillequalche ora fa - arriva dall'Inghilterra la notizia delle visite mediche già superate per il calciatore con i Gunners.Una notizia che, se confermata, metterebbe la parola fine alle speranze dei tifosi del Napoli di vederlo con la maglia azzurra il prossimo anno come sostituto di. Come riportato, le visite mediche sarebbero state svolte - e superate - in queste ore con l'Arsenal ormai pronto a pagare iche facevano da accordo tra le parti.