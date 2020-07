LEGGI ANCHE

Sarà Victor Osimhen l'unico acquisto che ilporterà a termine dal Lille questa estate. Quella per il brasiliano, infatti, sembra sempre più essere una trattativa destinata a non prendere il volo, con gli azzurri che hanno da rispettare tempi tecnici più lunghi e il calciatore pronto a dire già questa settimana un bel sì al suo nuovo club.Lopez, presidente del club francese, l'aveva già anticipato, la decisione del calciatore sarebbe arrivata questa settimana e sembra sempre più essere l'Everton. Come anticipato da Foot Sur 7 in Francia, il club di Carlo Ancelotti si è mosso con rapidità e ha convinto sia il Lille che Gabriel per cifre di cartellino e ingaggio. Una vera beffa per ilche vede inuna papabile alternativa consistente a, in caso di partenza del franco-senegalese.