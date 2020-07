LEGGI ANCHE

È l’Arsenal l’altra squadra di Premier League a fare sul serio per, il difensore brasiliano del Lille il cui nome è scritto da tempo sulla lista di mercato di Cristiano Giuntoli. I Gunners è il club "segreto" che si è fatto avanti con il Lille la scorsa settimana con una offerta da 25 milioni di euro che ha superato tutte le precedenti arrivate al club francese. In Inghilterra, anche l’Everton dipensa sul serio al calciatore, ma sembra essere partito in ritardo nella corsa.Secondo quanto riportato da L’Equipe nelle ultime ore, in pole position resta però sempre il Napoli di: il club azzurro è pronto a calare l’asso decisivo per Victor Osimhen, aspettando solo il sì del nigeriano, e gli ottimi rapporti con la dirigenza del Lille potrebbero favorire anche il discorso Gabriel. Il prezzo si aggirerebbe intorno ai 25 milioni per un calciatore che potrebbe essere erede diin azzurro.