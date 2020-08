LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corsa sfrenata a, il difensore brasiliano del Lille che sembrava poter essere anche nelle idee del Napoli per il dopo Koulibaly . Il centrale però è seguito da tanti club in giro per l'Europa, soprattutto in Premier League dove la richiesta del club francese -per lasciarlo andare subito - sembra essere abbordabile anche in un'estate particolare come questa.A superare ilci aveva già pensato l'Everton di Carlo Ancelotti , ma nelle ultime ore i Toffees hanno dovuto fare i conti conche, secondo quanto riportato dal Daily Mail, si sono fiondate su. L'ex allenatore del Napoli, infatti, avrebbe preso informazioni anche per Zouma, altro centrale difensivo che farebbe da alternativa al brasiliano.