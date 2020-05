LEGGI ANCHE

Potrebbe presto scatenarsi un'asta internazionale per, il difensore del Lille che piace tanto aldi Gattuso e che potrebbe rilevare il posto diin vista del prossimo anno. Secondo quanto scritto O Globo, infatti, anche Real Madrid, Everton esono interessati al difensore brasiliano, entrato nei radar dei top club europei in questi mesi.La società francese ha alzato il prezzo fino ad arrivare aperché deve corrispondere una percentuale di vendita all’Avaì, club brasiliano che ancora conserva diritti economici du, e sembra che la dirigenza preferisca cederlo alpiuttosto che ad altri club. Il giocatore, come riportato nei giorni scorsi, sarebbe stato convinto dalle motivazioni di Gattuso , ma resta da scoprire quanto siano disposti a pagare i club inglesi e spagnoli, che non sembrano avere difficoltà economiche imperanti.