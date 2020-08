LEGGI

É tornato a parlare Gerard, il presidente del Lille che ha fatto il punto sul mercato di Gabriel annunciando una decisione ormai imminente per il suo futuro. «Napoli ed Arsenal sono le due squadre interessate a. Gli abbiamo dato tutto il tempo per prendere una decisione. Abbiamo sempre lasciato massima libertà».«Non credo di esagerare se dico che la scelta verrà fatta tra oggi e domani» ha annunciato il patron francese. Ma non sono in grado di dirvi quale sia questa scelta. Gli abbiamo dato alcuni consigli ma non ci piace parlarne in pubblico, alla fine lui e il suo entourage faranno una scelta e noi la sosterremo».