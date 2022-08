Gaetano, la Cremonese dice no: «Abbiamo preso altri calciatori»

«Calcisticamente è cresciuto nella Cremonese con un ottimo percorso. Avremmo voluto proseguire questo percorso, però poi ci sono gli interessi delle società e quelli del Napoli non coincidono con i nostri». Ariedo Braida, consigliere strategico della Cremonese, parla così del mercato del club lombardo, neo promosso in Serie A grazie anche alle prestazioni di Gianluca Gaetano.

Il centrocampista napoletano è con gli azzurri di Luciano Spalletti da inizio estate ma non è ancora certo di ritagliarsi uno spazio. Ipotesi ritorno a Cremona? «Io dico solo che Gaetano non deve perdere tempo a stare in panchina, lui qui è apprezzato ma noi intanto abbiamo fatti altri movimenti in quel ruolo perchè non potevamo aspettare» ammette Braida a Radio Kiss Kiss.