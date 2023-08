In attesa di capire se ci saranno novità sul suo conto nelle ultime ore di mercato, Gianluca Gaetano manda un messaggio chiaro al Napoli.

«Sono pronto per tornare in campo» ha scritto sui social il centrocampista azzurro, che questa è stata l'ha passata più in panchina che in campo a causa dell'infortunio rimediato nel finale della passata stagione.