Gaetano prenota il posto a Napoli: «Non ho paura, posso giocare qui»

«Sicuramente oggi mi vedo a centrocampo. Nel 4-3-3 della Nazionale mi piacerebbe fare la mezz’ala, nel centrocampo a due del Napoli va bene lo stesso, è un ruolo che ho fatto anche a Cremona nel girone di ritorno in quesi tutte le partite». Così Gianluca Gaetano, prossimo al ritorno in azzurro dopo la Serie A conquistata con la Cremonese e l'esperienza in Under 21. «In ritiro mi giocherò le mie chances con Spalletti, che già in avvio di stagione mi aveva fatto giocare con la maglia azzurra. Napoli non mi spaventa, mi sento pronto e ho voglia di dimostrarlo in campo. Quella è sempre casa mia, darò il massimo. Il mio idolo? Anche se è stato alla Juve, dico Pogba, un calciatore che mi piace tanto. Se dovessi ritrovarlo in Serie A gli chiederei la maglia».

«Mi dispiace che Insigne sia andato via. Ma Napoli è un ambiente difficile, lui ha fatto anni meravigliosi. Per fare la sua carriera bisogna lavorare tanto e dimostrare in campo» ha continuato in conferenza con l'Under 21. «Cremona mi ha arricchito tantissimo. Li ringrazio per i tre anni insieme, nell’ultima stagione ho dimostrato tanto e fatto più esperienza, coronata con la A. Mi resta tanto di questi anni con la Cremonese. Sono migliorato nella continuità, nei gol e negli assist, ma mi sento anche più affidabile in campo e do il massimo ogni volta. Per l’Under 21 è un momento importante, abbiamo anticipato il ritiro per fare gruppo, abbiamo in testa il Lussemburgo e poi penseremo agli altri impegni. Con i compagni stiamo bene insieme anche fuori dal campo. Dobbiamo scendere in campo forte sin dal primo minuto, dobbiamo vincere il match e non possiamo attendere. Abbiamo un gruppo di qualità, bisognerà essere concreti negli ultimi venti metri».