Gaetano, lo scudetto sulla pelle: ecco il tattoo tricolore dopo la permanenza a Napoli

Il profilo del Golfo sopra un tricolore e il numero 3. Dopo la permanenza a Napoli, Gianluca Gaetano si tatua lo scudetto conquistato con la squadra della sua città, ricordando anche il 4 maggio, la data in cui la vittoria è diventata matemtica.

Il calciatore classe 2000 è tra i pochi elementi a disposizione di Rudi Garcia in questa settimana di sosta per le nazionali, un'occasione unica per recuperare il lavoro perso in estate a causa dell'infortunio e recuperare posti nelle gerarchie dell'allenatore francese.