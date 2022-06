Belgio, Mertens dà forfait: la sua stagione è già finita?

Questa sera in campo contro il Galles non ci sarà Dries Mertens: lo aveva annunciato già ieri Roberto Martinez, ma nelle ultime ore lo stato fisico dell'attaccante del Napoli non è migliorato e raggiungerà gli altri connazionali messi da parte per la terza sfida di Nations League in pochi giorni. «Mertens e Onana non sono pronti per giocare» ha detto il ct belga qualche ora fa: Dries non si era allenato lunedì ma martedì sera era in panchina contro la Polonia.

Da qui la scelta di non forzare la mano e non spremere troppo l'attaccante azzurro che è anche in scadenza con il club di Aurelio De Laurentiis. Il contratto in scadenza, però, non sembra incidere sul morale di Dries, che i report danno sempre coinvolto e sorridente all'interno del gruppo nazionale: la sua stagione potrebbe essersi già chiusa, nel calendario infatti manca solo la sfida di martedì contro la Polonia per chiudere l'anno. Anche De Ketelaere e Lukaku sembrano essere in dubbio per il Belgio per la sfida al Galles.