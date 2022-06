Napoli, Galoppo apre all'Italia: «Mi piace, sono pronto al salto»

Sembra aver stregato gli osservatori del Napoli, Giuliano Galoppo, sicuramente ha stregato i tifosi del Banfield che hanno imparato a conoscerlo negli ultimi anni con la maglia biancoverde addosso. Il diamante offensivo argentino, classe 1999, ha anche parlato delle voci di mercato che in queste settimane lo stanno accompagnando, con gli occhi dell'Europa che lo seguono.

«Non ho fretta di lasciare il Banfield ma voglio continuare a migliorare nella mia carriera, sento la necessità di fare un passo avanti» ha spiegato l'argentino a TNT Sport. «Se ci saranno offerte le analizzerò per il mio futuro. Le voci dall'Italia? Il campionato italiano mi piace molto, così come mi piace molto la Premier League, ma so che per arrivare in Inghilterra bisogna lavorare tanto. Se ci saranno offerte le valuterò tutte». Galoppo ha il contratto in scadenza tra 18 mesi e il suo valore si aggira al momento sui 10 milioni di euro.