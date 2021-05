Galtier lascia Lille e si propone: «Sì, il Napoli mi interessa»

Domenica sera ha sorpreso tutto il calcio europeo portando al titolo di Francia il Lille, ma il suo futuro sarà su un'altra panchina: «Ho parlato questa mattina con il club e ho comunicato la mia decisione di andare via» le parole di Cristophe Galtier, l'allenatore francese che si è preso le copertine dopo la vittoria del titolo in Ligue 1. «Penso che il mio ciclo al Lille sia finito, ma non è una decisione nata dopo la vittoria: sarei andato via lo stesso, credo che sia per il bene di tutti».

LEGGI ANCHE Galtier al Napoli, scommessa ADL: chi è l'allenatore amico di Ancelotti

Nella lunga intervista rilasciata a L'Equipe, l'ormai ex allenatore del Lille parla anche del Napoli, interessato a lui dopo l'addio di Gattuso. «Si parla tanto ma spesso non si dice tutta la verità. Ho avuto qualche richiesta e sono fortunato per questo. Tra quelle che mi interessano ci sono il Lione, il Nizza e il Napoli» ha continuato Galtier. «Non ho ancora preso nessuna decisione, ci ragionerò in questi giorni».