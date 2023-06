Galtier-Psg ci siamo: si libera ed è pronto per il Napoli

Christophe Galtier pronto a liberarsi dal Paris Saint Germain. Come riportato da L'Equipe, la trattativa tra l'allenatore francese e il club che ha allenato nell'ultima stagione vanno avanti spediti e in un clima cordiale: entrambe le parti sono interessate a una risoluzione per risparmiare denaro e per legarsi a una nuova avventura, che per Galtier potrebbe essere proprio il Napoli.

Secondo i media francesi, infatti, Galtier è l'obiettivo numero uno di Aurelio De Laurentiis a questo punto per la sostituzione in panchina di Luciano Spalletti. L'allenatore francese ha avuto a disposizione Victor Osimhen nei suoi anni di Lille, mentre al Saint Etienne in precedenza aveva potuto allenare anche un'altra vecchia conoscenza dell'azzurro come Ghoulam.