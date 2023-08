Garcia chiude il ritiro: «Non vediamo l'ora di iniziare»

«Ora che la preparazione è finita non vediamo l’ora di iniziare la stagione» le parole di Rudi Garcia, allenatore del Napoli che via social ha voluto chiudere il ritiro estivo azzurro. «Un ringraziamento a tutti i tifosi per l’affetto e la carica trasmessa tra Dimaro e Castel di Sangro a supporto di squadra, team e società. Forza Napoli».