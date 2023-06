Serata d'amore per Rudi Garcia, l'allenatore francese pronto a cominciare la nuova esperienza sulla panchina del Napoli. Garcia è a Roma da giovedì, quando è stato ufficializzato da Aurelio De Laurentiis, ieri ne ha approfittato per il compleanno della compagna Francesca Brienza, che ha celebrato con una festa tra amici in un locale della Capitale.