Garcia mette le cose in chiaro: «Kim via, ma Osimhen resta»

Rudi Garcia non si nasconde, l'allenatore del Napoli è un fiume in piena nella sua prima conferenza da Dimaro anche sul mercato: «Mi diverto a leggere alcune notizie. A volte siete voi a darci idee di mercato che prima non avevamo. Non mi va di parlare di nomi, ogni giorni lavoriamo con Micheli e Meluso che si è aggiunto alla nostra squadra per essere ancora più forti» scherza l'azzurro.

Ma sui singoli non fa melina: «Il presidente ha ambizioni. E se abbiamo ambizioni dobbiamo tenere molti calciatori: Kim non sarà più con noi, ma vorrei tenere tutti gli altri.

Vediamo cosa accadrà, proveremo a migliorare la rosa in base a alcuni parametri».

Per un azzurro che va, anche uno che resta: «Ho già sentito Osimhen. Non so cosa dice sui social, non ci vado spesso. Ma se ha dichiarato amore per il Napoli posso assicurarvi che resterà. È felice con noi, vuole fare grandi cose» ha continuato in conferenza «Vorrei sempre avere la squadra al completo subito ma è un’utopia. Abbiamo tempo per cercare l’erede perfetto per Kim, il club ci sta lavorando da tempo, ma vogliamo fare la scelta giusta e essere sicuri. Stiamo valutando, ne parliamo, per me non c’è fretta perché ne ho già tre e cerchiamo un difensore che sostituirà Kim nel migliore dei modi. Zielinski e Lozano sono sotto contratto, la scadenza 2024 porta il club a ragionare in modo diverso. Si dovrà venderli o rinnovarli. Fosse per me li terrei tutti. Ma lasciatemi anche il tempo per parlare con loro: bisogna capire quale sarà la loro volontà».

Anche tra i presenti in ritiro si cercherà di capire chi potrà restare.

«Valuteremo Zanoli, che è andato in prestito un anno fa. Lo vedrò in campo e capirò se è idoneo a restare con noi, dovrà mostrarmi il suo livello. Con la società parlo solo di parametri tecnici, non di parametri economici. Ora con noi ci sono tanti giovani del nostro settore, voglio vederli in prima persona, così come quelli che tornano dai prestiti. Spero di trovare tra loro qualcuno che potrà restare con noi e fare grandi cose. In passato ci sono spesso riuscito a scovare qualche giocatore giovane». Chi non arriverà è Maxime Lopez: «L’ho fatto esordire io, nessuno lo conosceva, ma si è allenato con me mostrando qualità e personalità. Ma non lo prenderemo a Napoli, non è il profilo che cerchiamo».