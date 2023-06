Monsieur Garcia non è una creatura della penna di Daniel Pennac. Lui non è qui per fare il capro espiatorio, non ha alcuna intenzione di farsi divorare da questo scudetto che rischia davvero di essere come un massiccio. «Non ho paura di nulla, questa eredità non mi fa tremare». Eccolo, se è approdato sulla panchina del Napoli è perché, nel caso ci fosse qualcuno appagato per lo scudetto vinto, «sarei pronto a metterlo su una padella e farlo bollire». Voilà. Bel caratterino, d'altronde è francese, suonava il violino per protesta e sa di avere tra le mani un piccolo Stradivari che ha regalato suoni magistrali per un anno intero.

Garcia, cosa teme di questa avventura con il Napoli campione d'Italia?

«Nulla, proprio nulla. La vittoria del campionato deve dare fiducia a tutti ma per ripartire bisogna dimenticare quello che è stato fatto fino ad adesso: ci vuole sudore, lavoro, umiltà e mantenere le ambizioni. Nel caso in cui ci fosse qualcuno che mi accorgo non le avesse sarei pronto a intervenire. Con i miei modi, con i miei metodi. Non è che poiché abbiamo vinto lo scudetto lo scorso anno, quest'anno sarà più facile rivincerlo. Non è così».

Cosa l'ha colpita di De Laurentiis?

«La sua ambizione. Essere qui è importante e bello per me, sono rimasto anche io travolto dai colori e dalla bandiere che ci sono ovunque in città. Ma il presidente vuole vincere ancora, vuole altri trofei. E i suoi obiettivi sono anche i miei. E allora, ho deciso di accettare».

Lui parla di Champions, di vincerla?

«Lo so, la barra è altissima. Ma non c'è competizione che io gioco per non vincerla. Poi bisogna fare i conti con gli altri. Il sogno del Napoli è continuare a vincere ed è anche il mio sogno. Ma la Champions quest'anno l'ha vinta una squadra che ci ha impiegato 15 anni per riuscirvi e che da 7 anni ha il migliore allenatore al mondo (il Manchester City di Guardiola, ndr)».

Che Napoli si immagina.

«I calciatori sono forti, li ho visti. Dietro ogni calciatore c'è un uomo e quello lo devo conoscere ancora. Ma le mie squadre attaccano, provano a fare un gol in più degli altri, hanno possesso e gestione della palla. Quello che conta è che ognuno deve dare il meglio di sé. Io so come ottenerlo dagli altri e da me stesso. Il Napoli è una squadra che deve giocare la Champions ogni anno e continuare a essere una squadra importante come in questa stagione».

Come si riparte con lo scudetto vinto?

«È un compito alto. Hai vinto lo scudetto e per fare meglio devi ripeterti, c'è poco da fare. E per riuscirci i calciatori devono dare ancora di più. Non devo rivoluzionare tutto, molto dipende anche dalla rosa che avrò alla fine del mercato. Certo, il 4-3-3 sembra il guanto migliore per questa rosa, ma voglia che sappiano fare anche altro, perché non bisogna adagiarsi dentro un modulo che deve cambiare durante la partita a o all'inizio dell'altra. Voglio che la mia squadra abbia un cultura tattica che serva a sorprendere avversari».

Le bandiere in città l'hanno colpita?

«Il cuore del tifoso del Napoli è pieno d'orgoglio. E fa bene ad esserlo. Conosco la passione del tifo azzurro: sono venuto a giocare a Napoli tante volte, il tifo è importante, spinge e incide sul risultato. Li vogliano far divertire».

Cosa non toccherà di questo Napoli?

«La voglia. Se sono motivati come me allora saremo squadra tosta, che lotta. Sul piano psicologico il rischio dopo uno scudetto è di addormentarti un po' e io starò lì a mettere la sveglia a tutti, perché ci sono giocatori giovani che possono dare ancora di più».

Ha avuto già Anguissa?

«L'ho fatto esordire a Marsiglia "c'est mon petit", è il mio piccolo... anche se è una montagna. Ha giocato con me la finale di Europa League. Sono contento di ritrovarlo, sarò ancora più esigente con lui e anche lui è uno di quelli che può migliorare».

Quando è cambiato il calcio italiano rispetto a sette anni fa?

«Tre squadre in finale nelle tre coppe. Vuol dire che è tornato in alto in Europa, ed è una cosa bellissima».

Ha avuto delle rassicurazioni sul mercato?

«Non ho fatto domande al presidente, so anche potrebbe che qualcuno può andare via, ma per ne non si sono dei calciatori insostituibili. Ho fiducia nel presidente e nel settore tecnico, nella squadra tecnica che un anno fa ha portato qui calciatori che nessuno conosceva... Io voglio una squadra che conservi la voglia di vincere, non sono un cuoco ma devo lasciare sul fuoco questa voglia perché la voglia di vincere fa scalare i vulcani».

Quale è il cuore del suo gioco?

«Il centrocampo. Lobotka è un regista fantastico, mi auguro di trovare ancora in questo reparto quelli che giocano con il possesso palla ma anche capaci anche di difendere subito. Io nelle partite che ho visto ho ammarato 11 giocatori che correvano. E io devo far in modo che corrono sempre. Con la palla o anche senza».

Ci sarà uno slogan anche per la sua squadra?

«("I cazzutissimi" suggerisce De Laurentiis, ndr). Anche io ho dei valori. E la mia squadra dovrà metterli in campo: umiltà, ambizione, lavoro, sudore, il talento. La cosa più importante è la maglia, lo stemma, il colore. Se volete, questo può essere il nostro claim».

Che clima avverte?

«L'attesa per lo scudetto sul petto mi dà benzina, una carica super. Sarà bello portare in giro la maglia di campioni d'Italia. Tutti devono essere all'altezza di questo. Ma sono sicuro: quando si partirà, si partirà a bomba».