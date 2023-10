Napoli, quanto vale Garcia? Le parole del consulente di Adl ad agosto

Dai tweet di elogi ai silenzi, dopo le sconfitte al Maradona contro Real e Fiorentina il patron De Laurentiis ha smesso di scrivere messaggi agli azzurri e a Garcia. La figura del tecnico, a causa dei risultati e delle prestazioni, è indebolita, fortemente a rischio. E' il caso di decidere e non lasciare Rudi nel guado, con un intervento di sostanza, non soltanto via social. Perché altrimenti si rischia di incrinare ulteriormente la figura di un allenatore che non ha convinto da quando si è seduto sulla panchina azzurra, a cominciare dalla serie di problemi fisici accusati dai giocatori durante il ritiro estivo.

Sono passati quasi quattro mesi - 15 giugno - da quel tweet serale in cui De Laurentiis annunciò, a sorpresa, l'assunzione di Garcia. «Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli.

A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!». Precisò il periodo di conoscenza e frequentazione per sottolineare che aveva studiato a fondo un allenatore che non lavorava in Italia da sette anni e che in primavera aveva lasciato l'Arabia Saudita, dov'era stato il tecnico di CR7. Una scelta convinta? Oppure di opportunità, anzi di necessità?

Ci tornano in mente, in questa situazione di grande agitazione, le parole che disse uno dei consulenti di De Laurentiis, l'avvocato Grassani, intervistato dall'emittente napoletana Radio Crc il giorno prima dell'inizio del campionato a proposito della querelle con Spalletti, prossimo alla nomina di ct della Nazionale. Grassani fece capire che il Napoli era andato ad esclusione scegliendo Garcia perché l'intenzione di lasciare la panchina era stata comunicata da Spalletti «a fine stagione, quando ormai i top trainer erano già collocati».