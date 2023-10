Un colpo di scena dietro l'angolo non è previsto. La panchina di Rudi Garcia, per ora, è salva. Ma De Laurentiis inizia ad avere la grande tentazione di cambiare. La sconfitta con la Fiorentina, la rabbia che non è riuscito a nascondere nello spogliatoio, il faccia a faccia notturno con Garcia nel ventre del Maradona (ha lasciato lo stadio verso l'una di notte), le modalità con cui è arrivato il ko domenica sera, hanno gettato il patron azzurro in una tempesta piena di dubbi e interrogativi.

E quando De Laurentiis inizia a essere assalito da presentimenti negativi è assai difficile che si rassereni velocemente. Dunque, ieri è stata una giornata di continui e febbrili consultazioni. Con un incontro in mattinata tra i dirigenti del club e Garcia a cui De Laurentiis non ha preso parte. Il patron ha un timore: vedere allontanarsi troppo la zona Champions. Che adesso è a 3 punti. Una specie di incubo, perché per due anni il Napoli è stato lepre e non levriero. Insomma, Garcia non rischia (anzi, non rischierebbe) la panchina subito. Almeno così pare. Ma De Laurentiis vuole il cambio di passo, netto, radicale, deciso. Le trasferte di Verona e Berlino e la gara con il Milan, nella migliore delle ipotesi, decideranno le sorti del francese. Servono segnali. Ma De Laurentiis ha iniziato seriamente a fare il giro di consultazioni e ha chiamato o richiamato Tudor (che farebbe salti di gioia), Galtier (che avrebbe gli stessi dubbi di giugno) e il solito Antonio Conte (che non ha abbassato le richieste sullo stipendio). In ogni caso, Garcia va verso una riconferma sia pure a tempo determinato e da questo momento in poi sotto la sorveglianza stretta della triade Meluso-Micheli-Sincropi. A cui ieri mattina De Laurentiis ha dato il compito di incontrare l'allenatore a fare il punto sulla "crisi" in atto.

De Laurentiis pensa di aver dato a Garcia una Ferrari, di quelle degli anni d'oro. Senza riconoscere a Spalletti (e a Giuntoli) alcun merito nella cavalcata magica dello scorso anno. Da qui, il suo stato d'animo. Ha parlato con Garcia nella notte tra domenica e lunedì e ha manifestato i suoi dubbi legati all'assoluta mancanza di reazione della squadra e della scomparsa di un gioco accettabile da parte del Napoli. Il tecnico ha replicato ed è convinto che con il lavoro, l'impegno, ci sarà il riscatto. Ma non solo: l'allenatore ha la convinzione di avere la situazione in pugno. Di sicuro, Garcia non intende arrendersi, alzare bandiera bianca, dimettersi.

Non è un'opzione che prende in considerazione. Il punto è che Garcia è un aziendalista della prima ora, uno che ha sempre messo le scelte del Napoli davanti a ogni cosa, che ha sempre preso posizione a favore della società: non ha mai speso una parola negativa su un mercato sotto tono. Nell'impiego di Raspadori dimostra di avere sempre ben in mente il diktat aziendale che impone la sua valorizzazione. E anche nel prendere frettolosamente le distanze da Spalletti, con cui il patron aveva rotto da più di un anno, c'è tanto del Garcia aziendalista. Insomma, mai in questi quasi 120 giorni napoletani Garcia ha mosso un appunto, una critica, alla gestione di De Laurentiis.

Ed è un aspetto che pesa, la sua lealtà e la sua correttezza, nella valutazione in corso da parte della proprietà. Poi c'è un altro aspetto: l'obiettivo stagionale, la soglia di soddisfazione, è la zona Champions. E il Napoli è lì nel mischione. Mai il francese ha fatto uscire fuori pubblicamente la sua lista mercato (che prevedeva Danso e non Natan, per esempio) come in passato hanno fatto Benitez e Ancelotti. Ha accettato ogni cosa, in silenzio e nel rispetto del proprio ruolo di allenatore-dipendente. Ma ora c'è da capire, dopo la giornata di riflessione trascorsa in assemblea di Lega e dopo aver deciso per un altro esonero, quello del tecnico del Bari, se tutto questo basterà per andare avanti con Garcia. I colloqui con Rudi gli avrebbero dato la sensazione, amara, che il tecnico, forse, non abbia ben compreso la portata del momento difficile. Ed è per questo che sta cominciando a compiere le sue valutazioni. Estreme. Arrivando a considerare l'ipotesi di un clamoroso licenziamento. Anche in queste ore, addirittura. Senza aspettare la ripresa a Verona e neppure i successivi impegni in Champions e poi in casa con il Milan.

Ha parlato almeno due volte con Garcia, il patron azzurro. E anche ieri sera al telefono. Non ama esonerare i tecnici durante la stagione. Ed è per questo che dopo lo sfogo post-Fiorentina (non è il primo, anche dopo il 2-2 con il Genoa è esploso) ha iniziato a chiedere giustificazioni. E si pone una domanda: la scossa di cui ha bisogno il Napoli, può garantirla Garcia? Garcia dice di sì, ha spiegato che la risposta alle critiche è lavorare sodo sul campo. De Laurentiis si è chiuso in se stesso: teme che il tecnico non sia più in rado di far cambiare marcia. Non è più blindato. La ripresa degli allenamenti è prevista domani. Non ci sarà tutta la squadra al completo per via delle gare internazionali: il ds Meluso cercherà di capire lo stato d'animo del gruppo. Tutto può accadere in queste tormentate ore dei campioni d'Italia smarriti.