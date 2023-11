C'è una sola foto di Rudi Garcia immerso tra i tifosi del Napoli ed è quella scattata nel bosco di Capodimonte dopo la sontuosa presentazione di lunedì 19 giugno. Il campionato dello scudetto era da due settimane in archivio, Spalletti si era rifugiato nella sua tenuta in Toscana e preparava la breve vacanza a Ischia, dove - guarda un po' - avrebbe incrociato De Laurentiis nella hall del Regina Isabella. Terminato l'incontro con i giornalisti, Garcia e il suo nuovo presidente incrociarono un gruppo di ultrà che si era radunato davanti alla Reggia. Sì, gli ultrà, quelli con cui il patron aveva sancito in aprile un patto scudetto dopo anni di forte contrapposizione, giusto per adoperare un eufemismo. Applausi e incoraggiamenti per Rudi. Ma poi, dall'inizio del campionato, ci sarebbe stata freddezza e non solo.

Prima dell'ultima umiliante partita con l'Empoli, si sono ascoltati fischi quando lo speaker ha pronunciato il cognome del tecnico. Era accaduto anche il 27 settembre, prima della gara con l'Udinese e il Napoli era reduce dai pareggi esterni con Genoa e Bologna, prime avvisaglie della crisi, a dispetto di quel tweet di De Laurentiis. Ricordate? «Complimenti a tutti siamo sulla strada giusta». In realtà, Garcia non aveva intrapreso alcuna strada e in particolare non aveva creato alcun rapporto con i tifosi del Napoli, ancora innamorati di Spalletti, che si era tatuato lo scudetto sull'avambraccio sinistro e lo aveva mostrato anche a Coverciano, dopo essere diventato il commissario tecnico della Nazionale. Garcia, ancor prima di iniziare a giocare, non ha saputo far scoccare la scintilla. Alcune uscite erano state sbagliate e non apprezzate, come quella sul «passato», il magnifico passato del terzo scudetto, che per lui non contava. Rudi, ma come ti venne in mente? Sarebbero serviti il gioco e i risultati, anche con una qualità e un trend inferiori a quelli della stagione precedente, troppo bella e troppo intensa per poter essere rivissuta, anche se con la quasi totalità degli interpreti.

Garcia, al contrario del suo predecessore che aveva vissuto gli ultimi trionfali mesi nella stanza di Castel Volturno, aveva preso casa a Posillipo, convinto che qui sarebbe rimasto a òlungo. Il 30 ottobre aveva iniziato a prendere contatto con Napoli, andando al Circolo Posillipo per un caffé con i dirigenti del club rossoverde e poi al Murale di Maradona per un omaggio a Diego nel giorno del suo anniversario. Ma il suo tempo era già scaduto, anzi non era proprio cominciato. Non ha saputo accendere i cuori dei napoletani e, peggio, dei suoi giocatori. E prima dell'ultima apparizione al Maradona aveva detto: «Vogliamo vincere e andare al terzo posto». Promessa non mantenuta.