Rudi Garcia cerca il primo tris di fila in campionato e si concentra soprattutto sulla difesa. Il tecnico francese, nell'antivigilia della sfida che è anche uno scontro diretto con la Fiorentina al Maradona, ha lasciato chiaramente intendere che il suo Napoli deve ancora migliorare e tanto la fase di interdizione per evitare di prendere gol e mantenere al porta di Meret inviolata. Sarà un caso, ma le indicazioni che emergono a 48 ore dal match con la viola portano ad un solo cambio rispetto alla formazione che è scesa in campo martedì sera in Champions contro il Real Madrid. A quanto, pare, infatti, l'allenatore azzurro intende fare ancora una volta staffetta sull'out sinistro del pacchetto arretrato, affidando una maglia a Mario Rui (che prenderebbe il posto di Olivera). Poco importa che proprio il mancino portoghese sia finito nell'occhio del ciclone dopo le dichiarazioni del suo agente che si era lamentato per uno scarso impiego del suo assistito. «Se replico ogni volta che c'è un agente che piange passerei tutta la giornata a farlo. Per me è importante il giocatore: è importante aver parlato con lui. Mario è venuto da me, non condivide le cose che ha detto il suo agente, anche se ovviamente vorrebbe giocare di più. Ma a me questo piace: è giusto che un giocatore sia motivato per avere più spazio. Nella mia carriera ho sempre cercato terzini sinistri ed a Napoli ho la fortuna di averne due forti. Posso solo dire che l'istituzione Napoli ha gestito la cosa e così deve essere». Insomma, il tecnico ha provato a derubricare la questione. L'ennesima verrebbe da dire se si considera che da quando è arrivato nella città di Partenope, Garcia ha dovuto già fare i conti con parecchie situazioni spinose (dalle sostituzioni di Kvaratskhaelia ed Osimhen, passando dal capitolo rigori e le polemiche TikTok, fino ad arrivare a Mario Rui non senza trascurare l'ombra pesante di Spalletti che si materializza ed aleggia ad ogni mezzo passo falso dei campioni d'Italia).

Tornando alla sfida con la Fiorentina di Italiano, il Napoli dovrebbe scendere in campo per 10/undicesimi con la formazione vista contro il Real Madrid. Davanti a Meret agiranno Di Lorenzo e Mario Rui (favorito su Olivera) sulle fasce con Ostigard e Natan al centro. In mediana, Anguissa (occhio alla concorrenza di Cajuste) e Zielinski saranno i dioscuri di Lobotka in cabina di regia. Tridente offensivo composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Garcia lo ha detto apertamente e non fa mistero di avere una voglia matta di prendersi i tre punti prima della seconda sosta del campionato che coinciderebbero anche con il primo tris consecutivo degli azzurri in campionato.