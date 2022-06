Gargano accusato di reati sessuali: denunciato da due donne alla festa

Walter Gargano finisce nei guai in Uruguay. Il centrocampista sudamericano, conosciuto in Italia per aver vestito le maglie di Napoli, Inter e Parma, è stato denunciato per aver aggredito e minacciato due donne a una festa dello scorso marzo e che è venuta alla luce solo nelle ultime ore. Le due donne, che hanno tra i 30 e i 35 anni, hanno denunciato Gargano e anche il compagno di squadra nel Penarol Lucas Viatri, accusandoli di aggressioni e minacce.

L'evento soggetto ad attenzioni è festa privata in una sala per bambini a cui hanno partecipato diversi giocatori del club uruguaiano. Le due donne coinvolte in quel momento lavoravano all'evento. La denuncia è stata confermata dal procuratore responsabile delle indagini Maximiliano Sosa, che in queste ore ha richiesto le immagini delle telecamere di videosorveglianza e anche alle telecamere pubbliche della zona per fare luce su quanto accaduto. Il Penarol, per il momento, ha deciso di non prendere posizione: l'evento è stato organizzato in forma privata, non era collegato alla società, ma ulteriori provvedimenti saranno presi quando la giustizia si sarà pronunciata in via definitiva.